Messina, De Luca si è dimesso da sindaco dopo la protestata per l'obbligo di Super Green pass per attraversare lo stretto

Cateno De Luca si è dimesso da sindaco di Messina. Questa mattina ha presentato una lettera che comunica la sua scelta, indirizzata al segretario generale e al presidente del Consiglio...

