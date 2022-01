Mani in alto questa è una bolletta. Costi folli dell'energia. L'approfondimento di Andrea Pasini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stangata o rapina, chiamatela come volete. Quello che è certo è che l'aumento delle bollette di luce (55%) e gas (41%) avrà un effetto devastante sulla nostra economia. Le tariffe sono infatti aumentate di circa tre volte e mezzo negli ultimi 12 mesi, nonostante i 3,8 miliardi di euro di sgravi fiscali inseriti dal governo Draghi nella nuova legge di bilancio. Ogni famiglia italiana si troverà a spendere ben 1.000 euro in più per le bollette (441 euro in più per la luce e 567 euro per il gas). Per non parlare dei maggiori Costi energetici che dovranno sostenere le aziende e che di conseguenza andranno a ricadere sull'ultimo anello delle filiera e cioè i consumatori. Io sono Andrea Pasini un imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e credo che a breve ci sarà un effetto a cascata su beni e servizi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stangata o rapina, chiamatela come volete. Quello che è certo è che l'aumentoe bollette di luce (55%) e gas (41%) avrà un effetto devastante sulla nostra economia. Le tariffe sono infatti aumentate di circa tre volte e mezzo negli ultimi 12 mesi, nonostante i 3,8 miliardi di euro di sgravi fiscali inseriti dal governo Draghi nella nuova legge di bilancio. Ogni famiglia italiana si troverà a spendere ben 1.000 euro in più per le bollette (441 euro in più per la luce e 567 euro per il gas). Per non parlare dei maggiorienergetici che dovranno sostenere le aziende e che di conseguenza andranno a ricadere sull'ultimo anelloe filiera e cioè i consumatori. Io sonoun imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e credo che a breve ci sarà un effetto a cascata su beni e servizi che ...

