Maneskin alla conquista dell’America: ospiti di un famosissimo programma (Di lunedì 17 gennaio 2022) I Maneskin stanno conquistando l’America, dopo aver fatto innamorare l’Europa. Saranno ospiti di un famosissimo programma. Dopo l’Italia e l’intero vecchio continente, i quattro ragazzi hanno esportato il loro valore e la loro musica negli Stati Uniti. Da mesi ormai, in America stanno ricevendo inviti ovunque e la loro presenza è richiestissima. I Maneskin riuniti (via social)Due milioni di singoli venduti, la vittoria al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision. Un 2021 da incorniciare per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Il nuovo anno, poi, ha dato loro nuove soddisfazioni ed altri stimoli. In America i Maneskin sono richiestissimi. Dallo scorso autunno hanno suonato in due live a New York e Los Angeles. Poi hanno partecipato come special guest ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 gennaio 2022) Istannondo l’America, dopo aver fatto innamorare l’Europa. Sarannodi un. Dopo l’Italia e l’intero vecchio continente, i quattro ragazzi hanno esportato il loro valore e la loro musica negli Stati Uniti. Da mesi ormai, in America stanno ricevendo inviti ovunque e la loro presenza è richiestissima. Iriuniti (via social)Due milioni di singoli venduti, la vittoria al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision. Un 2021 da incorniciare per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Il nuovo anno, poi, ha dato loro nuove soddisfazioni ed altri stimoli. In America isono richiestissimi. Dallo scorso autunno hanno suonato in due live a New York e Los Angeles. Poi hanno partecipato come special guest ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amadeus conferma al #Tg1 che i #Maneskin torneranno all’Ariston in qualità di super ospiti. Saranno presenti alla… - Corriere : Måneskin ancora alla ribalta negli Usa: saranno ospiti del Saturday Night Live - mar_borre : RT @IlContiAndrea: #Amadeus conferma al #Tg1 che i #Maneskin torneranno all’Ariston in qualità di super ospiti. Saranno presenti alla prima… - mamartorello : RT @GiusCandela: I Maneskin tornano a #Sanremo2022 dopo un anno clamoroso. Ospiti alla prima puntata, lo annuncia Amadeus al #Tg1. Un ritor… - savssh : RT @Tapiano77: I Maneskin I MANESKIN ospiti alla A SANREMO prima COME OSPITI serata di ST… -