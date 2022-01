Lo sblocco dei licenziamenti non è stato una catastrofe. Dati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lunedì mattina il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Banca d’Italia e l’Anpal hanno pubblicato un report di analisi del mercato del lavoro italiano che, utilizzando i Dati delle comunicazioni obbligatorie di tutto il 2021, permette di osservare alcune delle principali tendenze in corso nel mondo lavorativo. Tra queste, la principale riguarda gli effetti della fine del blocco dei licenziamenti, decisione che tanto aveva fatto discutere il governo a fine giugno. Nello studio si legge che “i licenziamenti sono rimasti su livelli mediamente modesti (27 mila contratti cessati ogni mese in media nel 2021, circa il 40 per cento in meno rispetto al 2019)”, dato prevedibile visto che il divieto prevedeva alcune eccezioni. Per questo è ancora più significativo che “gli incrementi registrati nei mesi immediatamente successivi ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lunedì mattina il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Banca d’Italia e l’Anpal hanno pubblicato un report di analisi del mercato del lavoro italiano che, utilizzando idelle comunicazioni obbligatorie di tutto il 2021, permette di osservare alcune delle principali tendenze in corso nel mondo lavorativo. Tra queste, la principale riguarda gli effetti della fine del blocco dei, decisione che tanto aveva fatto discutere il governo a fine giugno. Nello studio si legge che “isono rimasti su livelli mediamente modesti (27 mila contratti cessati ogni mese in media nel 2021, circa il 40 per cento in meno rispetto al 2019)”, dato prevedibile visto che il divieto prevedeva alcune eccezioni. Per questo è ancora più significativo che “gli incrementi registrati nei mesi immediatamente successivi ...

