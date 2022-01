LIVE Seppi-Majchrzak | Australian Open 2022 in DIRETTA | il veterano azzurro insegue nuovi record

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIldi– La prima giornata maschile – La prima giornata femminile Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di primo turno degliche mette di fronte Andrease il polacco Kamil. Si gioca sul Court 5 di Melbourne Park. Già solo mettendo piede in campo,stabilirà un quasi: diventerà il secondo uomo in attività con più Slam consecutivi all’attivo: 66, e in questa sequenza è secondo soltanto a Feliciano Lopez, dunque davanti anche a Roger Federer, che interruppe la striscia a quota 65 mancando il Roland Garros 2016. A Melbourne ci ...