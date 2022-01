LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 6-2 7-6 5-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro fatica ma piazza il break! (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 QUARTO MATCH POINT Berrettini! Il primo sul suo servizio. 30-30 Nakashima dà una mano al tennista azzurro: rovescio lungo sul diritto diagonale del romano. 15-30 Servizio e diritto del romano che sbaglia lo smash a due passi dalla rete. 15-15 Totalmente fermo l’azzurro che deve trovare i punti DIRETTAmente al servizio: diritto diagonale vincente di Nakashima. 15-0 Diritto in rete in risposta dell’americano che sta peccando di esperienza in alcuni momenti del match come su questa seconda morbida. 5-3 Dodicesimo ace per l’americano che rimonta e allunga il match. AD-40 Servizio e rovescio di Nakashima che chiude a volo. 40-40 Risposta lunga dell’azzurro. 30-40 Chiusura con lo smash per lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 QUARTO MATCH POINT! Il primo sul suo servizio. 30-30dà una mano al tennista azzurro: rovescio lungo sul diritto diagonale del romano. 15-30 Servizio e diritto del romano che sbaglia lo smash a due passi dalla rete. 15-15 Totalmente fermoche deve trovare i puntimente al servizio: diritto diagonale vincente di. 15-0 Diritto in rete in risposta dell’americano che sta peccando di esperienza in alcuni momenti del match come su questa seconda morbida. 5-3 Dodicesimo ace per l’americano che rimonta e allunga il match. AD-40 Servizio e rovescio diche chiude a volo. 40-40 Risposta lunga del. 30-40 Chiusura con lo smash per lo ...

