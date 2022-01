Le donne e l'elezione a Colle sempre mancata (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Camilla Cederna, Eleonora Moro e Ines Boffardi: sono state loro le prime donne a essere votate, seppure senza esito, durante uno scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Pioniere involontarie in una corsa che si è svolta finora sempre tutta tra uomini, nonostante il refrain che precede ormai da anni ogni cambio di presidenza: "il paese ormai è maturo" si sente ripetere, anche in questa elezione un gruppo di intellettuali ha lanciato un appello per l'elezione di una donna. Ma il Parlamento non rispecchia il refrain. Correva l'anno 1978, Giovanni Leone si era appena dimesso dopo l'infuriare della campagna di stampa dell'Espresso con articoli di Camilla Cederna sullo scandalo Lokeed e un mese e mezzo prima l'Italia aveva vissuto il dramma dell'assassinio di Aldo Moro per mano delle ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Camilla Cederna, Eleonora Moro e Ines Boffardi: sono state loro le primea essere votate, seppure senza esito, durante uno scrutinio per l'del Presidente della Repubblica. Pioniere involontarie in una corsa che si è svolta finoratutta tra uomini, nonostante il refrain che precede ormai da anni ogni cambio di presidenza: "il paese ormai è maturo" si sente ripetere, anche in questaun gruppo di intellettuali ha lanciato un appello per l'di una donna. Ma il Parlamento non rispecchia il refrain. Correva l'anno 1978, Giovanni Leone si era appena dimesso dopo l'infuriare della campagna di stampa dell'Espresso con articoli di Camilla Cederna sullo scandalo Lokeed e un mese e mezzo prima l'Italia aveva vissuto il dramma dell'assassinio di Aldo Moro per mano delle ...

Advertising

fisco24_info : Le donne e l'elezione a Colle sempre mancata: AGI - Camilla Cederna, Eleonora Moro e Ines Boffardi: sono state loro… - Riparte_Italia : [L’analisi] Una donna al Quirinale, l’elezione sempre mancata. Ecco tutte le donne votate e mai elette - ELEONOME : @HuffPostItalia Condivido la costituzione ribadisce la parità tra uomo e gonna, L'elezione una donna rapprese… - RinaldiPaolo2 : @ilPortaborse_ Nelle altre tre carte ci sono tre donne, chi scegliera'tra tutti e quattro? e'l'ultima cosa che fara… - rsimoni62 : RT @fabriziobarca: Voto per Cecilia D'Elia a Roma I è voto per una persona: - Giusta (mi hai detto nulla!) - Impegnata per le donne - Esper… -

Ultime Notizie dalla rete : donne elezione Le donne e l'elezione a Colle sempre mancata Da pochi giorni un gruppo di intellettuali, tutte donne, ha lanciato un appello per l'elezione di una donna alla guida dell'istituzione più alta: 'Vogliamo dirlo con chiarezza: è arrivato il tempo di ...

Trump riparte dal Colorado infuocando la folla 'La manifestazione del 6 gennaio è stata una protesta contro un'elezione disonesta svolta da ... "Quello che i cartelli criminali stanno facendo a donne e bambini è incredibile. La tratta riguarda ...

Le donne e l'elezione a Colle sempre mancata AGI - Agenzia Giornalistica Italia Elezioni suppletive Roma: vince Cecilia D’Elia (PD). Astensione record Con il 59,4% delle preferenze e quasi il 90% dei cittadini astenuti dal voto Cecilia D’Elia, candidata del PD, ha vinto le elezioni suppletive ...

Le donne e l'elezione a Colle sempre mancata "Il paese ormai è maturo" per un presidente donna, si sente ripetere a ogni cambio di presidenza. Ma il Parlamento non rispecchia il refrain ...

Da pochi giorni un gruppo di intellettuali, tutte, ha lanciato un appello per l'di una donna alla guida dell'istituzione più alta: 'Vogliamo dirlo con chiarezza: è arrivato il tempo di ...'La manifestazione del 6 gennaio è stata una protesta contro un'disonesta svolta da ... "Quello che i cartelli criminali stanno facendo ae bambini è incredibile. La tratta riguarda ...Con il 59,4% delle preferenze e quasi il 90% dei cittadini astenuti dal voto Cecilia D’Elia, candidata del PD, ha vinto le elezioni suppletive ..."Il paese ormai è maturo" per un presidente donna, si sente ripetere a ogni cambio di presidenza. Ma il Parlamento non rispecchia il refrain ...