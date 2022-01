L’Antartide in pericolo: la terribile minaccia delle specie invasive (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quello delL’Antartide è un ecosistema fragile ed esposto a continue minacce. L’ultimo allarme da parte della scienza mette in guardia dalle imbarcazioni turistiche, da pesca e delle missioni di ricerca. Queste navi, infatti, possono trasportare sotto gli scafi microbi, crostacei e altre specie invasive pericolosissime. Le specie invasive che minacciano L’Antartide (wikipedia) – curiosauro.itLe specie invasive che minacciano L’Antartide Ogni giorno in Antartide sbarcano navi da pesca, imbarcazioni turistiche e grandi natanti con a bordo ricercatori in spedizione scientifica. E con ognuna di queste barche possono arrivare sul continente di ghiaccio migliaia o milioni di ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quello delè un ecosistema fragile ed esposto a continue minacce. L’ultimo allarme da parte della scienza mette in guardia dalle imbarcazioni turistiche, da pesca emissioni di ricerca. Queste navi, infatti, possono trasportare sotto gli scafi microbi, crostacei e altresissime. Lecheno(wikipedia) – curiosauro.itLechenoOgni giorno in Antartide sbarcano navi da pesca, imbarcazioni turistiche e grandi natanti con a bordo ricercatori in spedizione scientifica. E con ognuna di queste barche possono arrivare sul continente di ghiaccio migliaia o milioni di ...

