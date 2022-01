Jasmine Carrisi | colpo di testa | così non l’avete mai vista

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La figlia di Albano e Loredana Lecciso,, ha stupito tutti. Ha deciso di mostrarsiper la prima volta. Ecco cosa ha fatto. Fonte InstagramI figli di Albano hanno saputo adattarsi bene nel mondo dello spettacolo. Come sappiamo, Rominaè praticamente ospite fisso da Serena Bortone e il suo “Oggi è un altro giorno”. Anchesta cercando di farsi spazio soprattutto nel cinema e nella musica. Lei è la prima figlia di Albano avuta con Loredana Lecciso. Lei è giovanissima, ha 21 anni ha già superato la soglia di 100.000 follower su Instagram. Tale social è molto utilizzato dall’artista che si concede sempre ai propri fan. Un social utilizzato, appunto, per rafforzare maggiormente il legame con i propri fan. Infatti, sui social ...

Advertising

_fr4ncesc0 : probabili concorrenti isola dei famosi 2022: #isola #gfvip Alessia Fabiani Dayane Mello Antonella Fiordelisi Pago… - infoitcultura : Jasmine Carrisi attaccata su Instagram | Parole irripetibili alla figlia di Albano - infoitcultura : Jasmine Carrisi, la danza del ventre scopre le curve ma il web insorge: 'Che ti è successo?' - FOTO - infoitcultura : Jasmine Carrisi rovinata dal ritocchino: “Sembri il Ken umano” | Irriconoscibile - infoitcultura : Jasmine Carrisi nella bufera: la sua ultima foto finisce sotto accusa -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

CheNews.it

Al Bano , intervenuto a Storie Italiane, ha parlato della sua esperienza a The Voice Senior , vissuta insieme alla figlia, che oggi ha intrapreso un proprio percorso artistico. Al Bano si è detto orgoglioso dei progressi di: "Mi piace perché ha le idee molto chiare, fa delle scelte musicali del ...... nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, ha parlato anche della sua esperienza passata a 'The Voice Senior', vissuta in maniera congiunta con la figlia, che oggi ha ...La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha stupito tutti. Ha deciso di mostrarsi così per la prima volta.Al Bano, frecciata a The Voice Senior. Il famoso cantante ha rivelato che anche nella nuova stagione di The Voice Senior era prevista la sua presenza con la figlia, ma alla fine ...