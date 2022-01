Incidente su via Lago Patria, finisce contro palo e poi investe una donna: pirata della strada si dà alla fuga (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima è finito contro un palo della luce, poi ha investito una signora che in quel momento si stava allontanando dalla sua vettura. Sarebbe questa la dinamica dell’Incidente avvenuto oggi – tutt’ora in fase di ricostruzione – in via Lago Patria. Incidente su via Lago Patria, finisce contro palo e poi investe una donna: pirata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima è finitounluce, poi ha investito una signora che in quel momento si stava allontanando dsua vettura. Sarebbe questa la dinamica dell’avvenuto oggi – tutt’ora in fase di ricostruzione – in viasu viae poiunaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

genesdegenes : #Genova 'Nuovo grave incidente a #SanFruttuoso, motociclista ferito in #piazzaGiusti' - News_24it : LATINA - Ancora incidenti sulla via Pontina, la strada è temporaneamente chiusa. A causa di un incidente stradale,… - CCISS_Ministero : Legnano Via Galileo Ferraris incidente che coinvolge ciclisti tra SS33 Corso Sempione e Legnano Via Comasina dall… - CCISS_Ministero : Roma Viale Marco Fulvio Nobiliore incidente a Roma Via Licinio Stolone dalle 18:58 del 17 gennaio 2022 - CCISS_Ministero : Ancona Strada Vecchia del Pinocchio incidente a Ancona Via Enrico Sacripanti dalle 18:35 del 17 gennaio 2022 -