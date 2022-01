Ha rischiato di morire

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Momenti di paura per Red Canzian, 70 anni. Il cantante e produttore discografico dei Pooh è stato ricoverato in ospedale per un’infezione al cuore. Come riportano alcuni quotidiani locali del nord est, l’ex bassista era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Ca’ Foncello a causa di un’infezione al cuore, ma ieri sera la patologia è peggiorata rischiando di degenerare in setticemia. Leggi anche › Dodi Battaglia, morta la moglie Paola Toeschi. Su Instagram l’annuncio del chitarrista dei Pooh Red Canzian Red Canzian aveva subito un’operazione al cuore nel 2015 a causa di una dissecazione aortica. Per guarirlo gli era stata inserita una protesi, ma nei giorni scorsi si è generata un’infezione che rischiava di portare la situazione a conseguenze ben più gravi. I ...