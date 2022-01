Giulia Amodio mostra fiera e sorridente il pancione: “Bomba in arrivo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca poco al lieto evento che renderà Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, e la moglie Giulia Amodio, modella e influencer, genitori Leggi su golssip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manca poco al lieto evento che renderà Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, e la moglie, modella e influencer, genitori

Advertising

Lorenzinh08 : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'Inter, Giulia Amodio ha aperto uno spiraglio per il prestito alla Sampdoria.' - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'Inter, Giulia Amodio ha aperto uno spiraglio per il prestito alla Sampdoria.' - SitoGiuseppe : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'Inter, Giulia Amodio ha aperto uno spiraglio per il prestito alla Sampdoria.' - bonjovi1982 : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'Inter, Giulia Amodio ha aperto uno spiraglio per il prestito alla Sampdoria.' - eia58 : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'Inter, Giulia Amodio ha aperto uno spiraglio per il prestito alla Sampdoria.' -