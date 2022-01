Eboli, pistola e munizioni in casa: arrestato 32enne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 32enne è stato arrestato a Eboli per essere stato trovato in possesso di una pistola artigianale con le relative munizioni. arrestato dopo essere stato denunciato nei giorni scorsi per un altro reato. Si tratta di un 32enne sorpreso dai carabinieri della compagnia di Eboli in flagrante per detenzione abusiva di armi. I militari, all’interno Leggi su 2anews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Unè statoper essere stato trovato in possesso di unaartigianale con le relativedopo essere stato denunciato nei giorni scorsi per un altro reato. Si tratta di unsorpreso dai carabinieri della compagnia diin flagrante per detenzione abusiva di armi. I militari, all’interno

