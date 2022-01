Dune Spice Wars: sviluppatori rivelano nuovi dettagli sul titolo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Durante alcune FAQ, gli sviluppatori Shiro Games hanno rivelato nuovi inediti dettagli su Dune Spice Wars, gioco RTS in esclusiva PC. Scopriamoli insieme Annunciato durante gli scorsi The Game Awards 2021, Dune Spice Wars entrerà quest’anno in Early Access sulla piattaforma Steam. Stando agli ultimi dettagli diffusi dagli sviluppatori su Dune Spice Wars, il titolo sarà un misto tra un 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) e un classico RTS. In occasione di una recente sessione di FAQ, il team si è sbottonato rivelando succose altre informazioni sulla produzione, come la durata e il level design. Shiro Games svela inediti ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) Durante alcune FAQ, gliShiro Games hanno rivelatoineditisu, gioco RTS in esclusiva PC. Scopriamoli insieme Annunciato durante gli scorsi The Game Awards 2021,entrerà quest’anno in Early Access sulla piattaforma Steam. Stando agli ultimidiffusi daglisu, ilsarà un misto tra un 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) e un classico RTS. In occasione di una recente sessione di FAQ, il team si è sbottonato rivelando succose altre informazioni sulla produzione, come la durata e il level design. Shiro Games svela inediti ...

