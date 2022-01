Covid: Omicron scombina carte Salone Mobile, 60esima edizione slitta a giugno/Adnkronos (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - La decisione era inevitabile eppure lo slittamento da aprile a giugno del Salone del Mobile di Milano, tra le manifestazioni cardine per l'Italia e per l'intera filiera del design internazionale, era nell'aria da giorni. La 60esima edizione si farà, assicura la presidente Maria Porro, e nel formato tradizionale, ma il cda di FederlegnoArredo Eventi, che organizza l'evento, ha convenuto di farla slittare di un paio di mesi, per la precisione dal 7 al 12 giugno, causa Covid. Una scelta travagliata quella di rinviare la kermesse, che con la sua macchina coinvolge non solo gli addetti ai lavori ma anche l'intero territorio lombardo e nazionale (basti pensare che a settembre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. () - La decisione era inevitabile eppure lomento da aprile adeldeldi Milano, tra le manifestazioni cardine per l'Italia e per l'intera filiera del design internazionale, era nell'aria da giorni. Lasi farà, assicura la presidente Maria Porro, e nel formato tradizionale, ma il cda di FederlegnoArredo Eventi, che organizza l'evento, ha convenuto di farlare di un paio di mesi, per la precisione dal 7 al 12, causa. Una scelta travagliata quella di rinviare la kermesse, che con la sua macchina coinvolge non solo gli addetti ai lavori ma anche l'intero territorio lombardo e nazionale (basti pensare che a settembre il ...

