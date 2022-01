Calciomercato Udinese, il difensore arriva dell’ Arsenal! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ottimo acquisto da parte dell’Udinese che va a rinforzare la difesa con un innesto di livello pescato proprio dalla Premier League e da una big inglese. Pablo Mari Arsenal Udinese Si tratta infatti del difensore spagnolo Pablo Mari, giocatore ormai ex Arsenal, che ora approderà nella società friulana in prestito secco fino a fine stagione, il giocatore 28enne andrà a rinforzare la retroguardia bianconera dopo l’innesto anche dell’altro centrale Benkovic, mercato molto attivo dunque quello dell’ Udinese e reparto in questo modo completato per la rincorsa alla salvezza. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ottimo acquisto da parteche va a rinforzare la difesa con un innesto di livello pescato proprio dalla Premier League e da una big inglese. Pablo Mari ArsenalSi tratta infatti delspagnolo Pablo Mari, giocatore ormai ex Arsenal, che ora approderà nella società friulana in prestito secco fino a fine stagione, il giocatore 28enne andrà a rinforzare la retroguardia bianconera dopo l’innesto anchealtro centrale Benkovic, mercato molto attivo dunque quelloe reparto in questo modo completato per la rincorsa alla salvezza. Daniele Scrazzolo

