Britt Baker: “Siamo onesti, io valgo più di MJF” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La campionessa mondiale della AEW Britt Baker è stata recentemente ospite di Barstool Sports’ Rasslin’, dove ha parlato di se stessa e del proprio valore all’interno della compagnia di Jacksonville, paragonandosi ad MJF: il giovane wrestler è infatti noto per i suoi promo in cui proclama il suo essere un bene prezioso per la compagnia e l’interesse nei suoi confronti da parte della rivale WWE. L’importanza di essere Britt “Siamo onesti, io valgo più di Max” ha detto Baker. “Se voi foste proprietari di una compagnia di wrestling, nel mercato di oggi, vale più soldi MJF o vale più soldi Britt Baker? Lui crede di essere più importante, io credo di essere più importante. Io ho messo in piedi un’intera divisione femminile dal ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 gennaio 2022) La campionessa mondiale della AEWè stata recentemente ospite di Barstool Sports’ Rasslin’, dove ha parlato di se stessa e del proprio valore all’interno della compagnia di Jacksonville, paragonandosi ad MJF: il giovane wrestler è infatti noto per i suoi promo in cui proclama il suo essere un bene prezioso per la compagnia e l’interesse nei suoi confronti da parte della rivale WWE. L’importanza di essere, iopiù di Max” ha detto. “Se voi foste proprietari di una compagnia di wrestling, nel mercato di oggi, vale più soldi MJF o vale più soldi? Lui crede di essere più importante, io credo di essere più importante. Io ho messo in piedi un’intera divisione femminile dal ...

