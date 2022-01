Australian Open 2022, il prossimo avversario di Matteo Berrettini al 2° turno. Chi è Stefan Kozlov e i precedenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini ce la fa. L’azzurro (n.7 del mondo) ha sofferto molto per vincere il suo match d’esordio contro lo statunitense Brandon Nakashima (n.68 del mondo). Il romano, infatti, si è imposto in rimonta per 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3 in 3 ore e 10 minuti di partita. Una partita molto complicata per via di un rivale molto centrato e di alcuni problemi fisici che hanno attanagliato Matteo. Stavolta non ci si riferisce a questioni muscolari, ma criticità allo stomaco. L’azzurro infatti ha dovuto raschiare il barile e alla fine si è concesso una dedica simpatica all’Imodium… Il nome del prossimo avversario sarà quello dell’americano (wild card) Stefan Kozlov (classe ’98). Parliamo di un tennista macedone naturalizzato statunitense. Un giocatore che ha frequentato ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022)ce la fa. L’azzurro (n.7 del mondo) ha sofferto molto per vincere il suo match d’esordio contro lo statunitense Brandon Nakashima (n.68 del mondo). Il romano, infatti, si è imposto in rimonta per 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3 in 3 ore e 10 minuti di partita. Una partita molto complicata per via di un rivale molto centrato e di alcuni problemi fisici che hanno attanagliato. Stavolta non ci si riferisce a questioni muscolari, ma criticità allo stomaco. L’azzurro infatti ha dovuto raschiare il barile e alla fine si è concesso una dedica simpatica all’Imodium… Il nome delsarà quello dell’americano (wild card)(classe ’98). Parliamo di un tennista macedone naturalizzato statunitense. Un giocatore che ha frequentato ...

