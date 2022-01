Angela da Mondello e l’appello pro vax al Tg4: “Vaccinatevi, è giusto così” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La palermitana torna ad avere spazio su un canale Mediaset Da mesi tenta invano di scrollarsi di dosso l’etichetta di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 17 gennaio 2022) La palermitana torna ad avere spazio su un canale Mediaset Da mesi tenta invano di scrollarsi di dosso l’etichetta di Perizona Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cam… - rubio_chef : Mi sembra ovvio che come presidente della repubblica abbiamo bisogno di una donna: Angela da Mondello #PresidenteDellaRepubblica - fabiom71 : RT @LucillaMasini: Il padre della negazionista Angela da Mondello è positivo al tampone. Il Coronavirus è come Renzi: ti frega anche se cre… - faustacu : RT @opificioprugna: Montagnier da Chabris è una Angela da Mondello che ce l'ha fatta. (Sandro Grillette @SandroGrillette) #Montagnier #no… - libera_scelta_ : RT @errico_erika: L'unica che ci aveva preso subito era Angela di Mondello. -