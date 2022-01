Aka7even positivo al Covid “Sto bene, restate in guardia” (Di lunedì 17 gennaio 2022) A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, uno dei cantanti in gara ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Si tratta di Aka7even, ex concorrente e finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Luca Marzano (questo il suo vero nome), lo ha comunicato sui social: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia“. Secondo il protocollo, Aka7even dovrà rimanere in isolamento fino al raggiungimento di un nuovo tampone molecolare negativo. Per il 21enne si tratta della sua prima volta sul palco dell’Ariston, in gara con il ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, uno dei cantanti in gara ha annunciato di essereal-19. Si tratta di, ex concorrente e finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Luca Marzano (questo il suo vero nome), lo ha comunicato sui social: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultatoal-19. Fortunatamente sto, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi ein“. Secondo il protocollo,dovrà rimanere in isolamento fino al raggiungimento di un nuovo tampone molecolare negativo. Per il 21enne si tratta della sua prima volta sul palco dell’Ariston, in gara con il ...

