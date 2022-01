Uomini e Donne gossip: chi è Denise, la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri? (Di domenica 16 gennaio 2022) Alta 170, capelli lunghi e neri, occhi intensi, verde mare: questo è l’identikit della bellissima Denise, nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Denise ha 29 anni ed è di origini siciliane, ha studiato in Italia ma ha vissuto parte della sua vita in Australia, dove i genitori si sono spostati per lavoro. Molto riservata, Denise tuttavia si è aperta con Matteo raccontato della sua ultima relazione importante e di come fosse finita per il tradimento di lui, un ragazzo australiano. Il tronista, da parte sua, è parso letteralmente stregato dalla ragazza, tanto che pare voglia rifare un’esterna con lei anziché con le altre due ragazze che lo corteggiano e che finora sembrano averlo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 gennaio 2022) Alta 170, capelli lunghi e neri, occhi intensi, verde mare: questo è l’identikit della bellissimadidi Maria De Filippi.ha 29 anni ed è di origini siciliane, ha studiato in Italia ma ha vissuto parte della sua vita in Australia, dove i genitori si sono spostati per lavoro. Molto riservata,tuttavia si è aperta conraccontato della sua ultima relazione importante e di come fosse finita per il tradimento di lui, un ragazzo australiano. Il tronista, da parte sua, è parso letteralmente stregato dalla ragazza, tanto che pare voglia rifare un’esterna con lei anziché con le altre due ragazze che lo corteggiano e che finora sembrano averlo ...

