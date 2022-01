Uccide la moglie durante una lite soffocandola e lo confida al datore di lavoro | fermato

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ha ucciso laal culmine di unae lo ha poito al suodi, che ha chiamato i carabinieri. È accaduto a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

Ha ucciso la moglie al culmine di una lite soffocandola e lo ha poi confidato al suo datore di lavoro, che ha chiamato i carabinieri. È accaduto a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, nella tarda serata di sabato. L'ennesimo caso di femminicidio arriva dalla Calabria, dove un 49enne, marito della donna, è stato fermato e arrestato nella notte di carabinieri.