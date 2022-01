**Tennis: Australian Open, azzurro Caruso prende il posto di Djokovic in tabellone** (Di domenica 16 gennaio 2022) Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - Con l'annullamento del visto di Novak Djokovic che non potrà prendere parte agli Australian Open, l'Atp ha deciso che il suo posto sarà preso da un lucky loser che è l'italiano Salvatore Caruso, numero 150 del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) - Con l'annullamento del visto di Novakche non potràre parte agli, l'Atp ha deciso che il suosarà preso da un lucky loser che è l'italiano Salvatore, numero 150 del mondo.

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - TV7Benevento : **Tennis: Australian Open, azzurro Caruso prende il posto di Djokovic in tabellone**... - ineziessenziali : RT @tvdellosport: ??La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak #Djokovic contro il ritiro del visto. Il nu… -