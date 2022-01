Sergio Oliveira: «Pellegrini è il primo rigorista ma io…» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista della Roma Sergio Oliveira è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma Cagliari. Le sue parole. «Era una partita che volevamo vincere e abbiamo portato i punti in casa. Peccato perché con il Covid c’erano pochi spettatori, ma pensiamo alla prossima partita. Lorenzo era il primo rigorista, eravamo d’accordo che io ero la seconda opzione ma sono contento per la vittoria della squadra. Noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista della Romaè intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma Cagliari. Le sue parole. «Era una partita che volevamo vincere e abbiamo portato i punti in casa. Peccato perché con il Covid c’erano pochi spettatori, ma pensiamo alla prossima partita. Lorenzo era il, eravamo d’accordo che io ero la seconda opzione ma sono contento per la vittoria della squadra. Noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

