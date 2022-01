Scontro tra auto a Treviglio, una abbatte l’inferriata di una concessonaria: 2 feriti (Di domenica 16 gennaio 2022) Treviglio. Scontro tra auto in via Bergamo a Treviglio, una ventina di minuti dopo la mezzanotte. Uno dei mezzi coinvolti ha abbattuto l’inferriata di una concessionaria ed è finita nel piazzale ribaltata, l’altra è rimasta sul sedime stradale. Due i feriti: un ragazzo di 20 e una donna di 50 anni, trasportata al policlinico San Marco di Zingonia in condizioni non gravi. Sul posto due ambulanze e l’auto medica, vigili del fuoco, carabinieri di Treviglio e polizia stradale per i rilievi dell’incidente. Leggi su bergamonews (Di domenica 16 gennaio 2022)train via Bergamo a, una ventina di minuti dopo la mezzanotte. Uno dei mezzi coinvolti ha abbattutodi una concessionaria ed è finita nel piazzale ribaltata, l’altra è rimasta sul sedime stradale. Due i: un ragazzo di 20 e una donna di 50 anni, trasportata al policlinico San Marco di Zingonia in condizioni non gravi. Sul posto due ambulanze e l’medica, vigili del fuoco, carabinieri die polizia stradale per i rilievi dell’incidente.

