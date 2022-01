Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si fa presto a dire crisi (Di domenica 16 gennaio 2022) Le vacanze di fine anno la conduttrice le ha trascorse in Alto Adige, con le bambine e l’amica Serena Autieri. Il marito? L’ha tenuto fuori dai social, e tanto è bastato per alimentare ancora di più le voci di un presunto allontanamento Leggi su vanityfair (Di domenica 16 gennaio 2022) Le vacanze di fine anno la conduttrice le ha trascorse in Alto Adige, con le bambine e l’amica Serena Autieri. Il marito? L’ha tenuto fuori dai social, e tanto è bastato per alimentare ancora di più le voci di un presunto allontanamento

Advertising

Neeggative : @mariochn2 Sono fidanzato con Michelle Hunziker da 4 anni infatti - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi: cosa sta succedendo - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? - infoitcultura : Problemi per Michelle Hunziker, la conferma dopo le vacanze in montagna: aveva parlato di 'voglia di leggerezza' - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: matrimonio al capolinea? - 361magazine -