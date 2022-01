Lo tsunami a Tonga (Di domenica 16 gennaio 2022) È stato causato da un'eruzione sottomarina che ha avuto effetti su tutte le coste dell'oceano Pacifico: a Tonga si temono molti danni, ma le comunicazioni sono ancora parzialmente interrotte Leggi su ilpost (Di domenica 16 gennaio 2022) È stato causato da un'eruzione sottomarina che ha avuto effetti su tutte le coste dell'oceano Pacifico: asi temono molti danni, ma le comunicazioni sono ancora parzialmente interrotte

Tg3web : Pioggia di cenere e abitanti in fuga dalla costa a Tonga per l'esplosione di un vulcano sottomarino, che ha provoca… - fattoquotidiano : Eruzione vulcano Tonga, allarme tsunami per Usa, Alaska, Fiji e Nuova Zelanda: Hawai già raggiunte dalle onde - Agenzia_Ansa : Eruzione di un vulcano sottomarino, allarme tsunami da Tonga alle Fiji #ANSA - CorrNazionale : Vulcano sottomarino erutta nel #Pacifico: le #isoleTonga colpita da uno tsunami. Distrutte case, costruzioni e anch… - Sadachbia18 : RT @Asiablog_it: ??#TONGA ???? Uno #tsunami con onde di 1-2 metri ha colpito le coste di Tonga in seguito all'eruzione del vulcano Hunga Tong… -