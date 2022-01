Isola dei Famosi 2022 | svelati i nomi dei due opinionisti Ecco chi sono

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’deisi fa sempre più vicina man mano che si arriva alla conclusione del Grande Fratello Vip 6. La conduttrice Ilary Blasi sta scegliendo il suo staff con attenzione per creare il mix giusto di leggerezza, intrattenimento e anche brio nel corso delle puntate. Tv Blog ha spifferato idei duescelti per quest’edizione dell’due volti molto noti al pubblico che lavorano bene insieme. Chi? Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A quanto pare saranno proprio loro ad accompagnare Ilary Blasi in questa nuova avventura. Entrambia loro agio con il format, Savino ha anche condotto due edizioni nel 2011 e 2012; mentre Luxuria ha partecipato sia come concorrente che inviata ed opinionista. Insomma ...

