I contagi fermano i trasporti nelle valli. cancellate 8 linee: disagi e proteste (Di lunedì 17 gennaio 2022) Autisti in quarantena o malati: otto linee domenicali sospese. Turisti a piedi a San Pellegrino L’Agenzia: scelto il male minore, salve le corse feriali Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Autisti in quarantena o malati: ottodomenicali sospese. Turisti a piedi a San Pellegrino L’Agenzia: scelto il male minore, salve le corse feriali

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - infoitinterno : In Calabria altri +2.137 contagi, più del 20% sono ragazzi. E non si fermano i ricoveri - idontknow7848 : RT @boni_castellane: Ma una volta assodato il fatto che i vaccini non fermano i contagi (lo ammettono tutti ormai) perché stanno continuand… - Marina48118673 : RT @GilgameshF_a_te: @borghi_claudio E' tutto meraviglioso: per fermare i contagi di un virus influenzale (ergo praticamente impossibile da… - salernonotizie : Non si fermano i contagi Covid a Bracigliano: altri 14 per un totale di 132 -