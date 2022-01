Handanovic | «Noi stanchi | va bene un punto Muriel? Lo conosco»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del portiere sloveno L’analisi dia DAZN dopo Atalanta Inter: PAREGGIO – «Oggi c’era meno movimento del solito e davo più tempo ai compagni per riposare. Stasera vail, eravamo– «Ho guardato il pallone, lo conosciamo dai tempi dell’Udinese e non andava studiato troppo». MILAN – «Ci mancano tante partite, c’è ancora metà campionato da giocare e abbiamo una gara da recuperare, nessuna pressione e bisogna continuare. Quando non si può vincere si pareggia» L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "stanchi, va bene un punto. Muriel? Lo conosco". Le dichiarazioni del portiere sloveno L'analisi dia DAZN dopo Atalanta Inter: PAREGGIO