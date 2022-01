Frank Matano e Mara Maionchi a DM: «Elio è deflagrante. Con il suo arrivo a Italia’s Got Talent cambia la giuria» – Video (Di domenica 16 gennaio 2022) Mara Maionchi, Frank Matano La risata contagiosa di lui e i commenti fulminanti di lei, assieme, fanno un mix esplosivo. Così, Frank Matano e Mara Maionchi sono pronti anche quest’anno ad accendere la giuria di Italia’s Got Talent. L’artista comico e la discografica bolognese, da mercoledì 19 gennaio prossimo, torneranno in prima serata su Sky Uno (e in streaming su Now) come giurati del popolare Talent show targato Fremantle. Accanto a loro, nel medesimo ruolo, ci saranno anche la confermata Federica Pellegrini e la new entry Elio, già descritto dai colleghi come un elemento “deflagrante”. Frank e Mara, al ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 gennaio 2022)La risata contagiosa di lui e i commenti fulminanti di lei, assieme, fanno un mix esplosivo. Così,sono pronti anche quest’anno ad accendere ladiGot. L’artista comico e la discografica bolognese, da mercoledì 19 gennaio prossimo, torneranno in prima serata su Sky Uno (e in streaming su Now) come giurati del popolareshow targato Fremantle. Accanto a loro, nel medesimo ruolo, ci saranno anche la confermata Federica Pellegrini e la new entry, già descritto dai colleghi come un elemento “”., al ...

