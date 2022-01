Deva Cassel incanta con un abito viola di Dolce & Gabbana (Di domenica 16 gennaio 2022) Riservata e piuttosto gelosa della sua privacy, Deva Cassel non condivide sui social molto della sua vita privata, ma preferisce mostrare ai suoi follower scatti e momenti della sua vita lavorativa. La diciassettenne, infatti, sembra essere già lanciata verso una promettente carriera come modella, avendo già partecipato a diversi shooting e cominciato a calcare le prime passerelle. Vi raccomandiamo... Deva Cassel e Monica Bellucci: due gocce d'acqua Del resto, la giovane – che assomiglia sempre di più alla mamma Monica Bellucci – sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro, che vorrebbe dedicare al mondo dello spettacolo e della moda. E proprio l’ultimo scatto condiviso sui social mette in mostra le sue doti come indossatrice. Deva ... Leggi su diredonna (Di domenica 16 gennaio 2022) Riservata e piuttosto gelosa della sua privacy,non condivide sui social molto della sua vita privata, ma preferisce mostrare ai suoi follower scatti e momenti della sua vita lavorativa. La diciassettenne, infatti, sembra essere già lanciata verso una promettente carriera come modella, avendo già partecipato a diversi shooting e cominciato a calcare le prime passerelle. Vi raccomandiamo...e Monica Bellucci: due gocce d'acqua Del resto, la giovane – che assomiglia sempre di più alla mamma Monica Bellucci – sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro, che vorrebbe dedicare al mondo dello spettacolo e della moda. E proprio l’ultimo scatto condiviso sui social mette in mostra le sue doti come indossatrice....

