Covid, Sileri: «Presto la stretta verrà alleggerita». In arrivo anche la distinzione tra positivi e malati (Di domenica 16 gennaio 2022) «La variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo». Questa è la sentenza domenicale di Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute ha detto di credere che «entro la fine del 2022 quasi tutta la popolazione avrà incontrato questa variante, ma c’è chi avrà il vaccino e chi no. Questi ultimi avranno dei problemi». Ai microfoni di Domenica In, in virtù dell’estrema facilità di trasmissione della Omicron, si è detto d’accordo sulla necessità di «revisione» delle regole che riguardano i positivi al Coronavirus. Il cambio delle norme – dall’isolamento al testing – potrà «essere fatto forse entro un paio di settimane, con una distinzione tra coloro che sono positivi al virus e i malati. Questo ce lo consente la variante che circola oggi». Il sottosegretario ha ribadito che oggi «circolano sia la ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) «La variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo». Questa è la sentenza domenicale di Pierpaolo. Il sottosegretario alla Salute ha detto di credere che «entro la fine del 2022 quasi tutta la popolazione avrà incontrato questa variante, ma c’è chi avrà il vaccino e chi no. Questi ultimi avranno dei problemi». Ai microfoni di Domenica In, in virtù dell’estrema facilità di trasmissione della Omicron, si è detto d’accordo sulla necessità di «revisione» delle regole che riguardano ial Coronavirus. Il cambio delle norme – dall’isolamento al testing – potrà «essere fatto forse entro un paio di settimane, con unatra coloro che sonoal virus e i. Questo ce lo consente la variante che circola oggi». Il sottosegretario ha ribadito che oggi «circolano sia la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati #pierpaolosileri - RaiNews : 'E' importante è sapere chi entra oggi in ospedale, qual è la sua età, quale il suo status vaccinale e le sue event… - fattoquotidiano : Covid, Sileri apre alle modifiche nella comunicazione dei dati: “Omicron sta cambiando i connotati della pandemia” - salernonotizie : Sileri: “Covid non è influenza, rischi seri per non vaccinati” - GiovyDean : #Sileri: 'le regole anti-Covid verranno alleggerite molto presto. Vuole temporeggiare nella speranza che arrivi una… -