Cagliari | Goldaniga | «Devo dare tutto per la squadra»

Il neo acquisto del Cagliari Edoardo Goldaniga ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Roma Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. Le parole del difensore del Cagliari: «Primo allenamento con la squadra e sono qui da pochi giorni, Devo essere pronto da subito. Sapevo di venire qui e spero di essere pronto per dare tutto il possibile oggi, da qui in avanti».

