Bimba precipitata dal balcone a Torino, il patrigno di Fatima accusato di omicidio colposo: “Era un gioco” (Di domenica 16 gennaio 2022) Azhar Mohssine, il patrigno della piccola Fatima morta dopo essere caduta dal balcone a Torino, resterà in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha però cambiato l’accusa nei suoi confronti: non più omicidio volontario. Lo stesso, nelle scorse ore, avrebbe raccontato che l’incidente è avvenuto mentre stava giocando con la Bimba. Il patrigno della Bimba precipitata a Torino accusato di omicidio colposo Due giorni dopo il fermo disposto dalla Questura di Torino, cambia il capo d’accusa nei confronti di Azhar Mohssine, 32enne marocchino e patrigno della piccola Fatima, Bimba ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Azhar Mohssine, ildella piccolamorta dopo essere caduta dal, resterà in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha però cambiato l’accusa nei suoi confronti: non piùvolontario. Lo stesso, nelle scorse ore, avrebbe raccontato che l’incidente è avvenuto mentre stava giocando con la. IldelladiDue giorni dopo il fermo disposto dalla Questura di, cambia il capo d’accusa nei confronti di Azhar Mohssine, 32enne marocchino edella piccola...

