Berlusconi e il Quirinale? Farà la fine di Novak Djokovic (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Quirinale per Silvio Berlusconi? La sensazione è che sarà quello che sono stati questi Australian Open per Novak Djokovic: un miraggio. E la sensazione è anche che le previsioni di Gianni Letta si dimostreranno più che giuste: caro Silvio rischi la figuraccia, rischi che ti rispediscano a casa. Attenzione, questo non significa che Berlusconi non sia un “campione” della politica italiana e che, soprattutto, il suo sogno di partecipare al torneo quirinalizio sia quantomeno giustificabile. Ma il problema, forse, è proprio l’essenza di una sfida che Berlusconi vive con un furore agonistico che poco o niente dovrebbe avere a che fare con il ruolo di garanzia di chi siede nel colle più alto. Qui non si tratta di vincere una coppa, di mettersi una medaglia al collo. Si tratta invece di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilper Silvio? La sensazione è che sarà quello che sono stati questi Australian Open per: un miraggio. E la sensazione è anche che le previsioni di Gianni Letta si dimostreranno più che giuste: caro Silvio rischi la figuraccia, rischi che ti rispediscano a casa. Attenzione, questo non significa chenon sia un “campione” della politica italiana e che, soprattutto, il suo sogno di partecipare al torneo quirinalizio sia quantomeno giustificabile. Ma il problema, forse, è proprio l’essenza di una sfida chevive con un furore agonistico che poco o niente dovrebbe avere a che fare con il ruolo di garanzia di chi siede nel colle più alto. Qui non si tratta di vincere una coppa, di mettersi una medaglia al collo. Si tratta invece di ...

Advertising

AndreaVenanzoni : “La candidatura di Berlusconi al Quirinale è indegna di un Paese civile, e ora mi vogliate scusare ma devo farmi una foto davanti la bara” - Mov5Stelle : Berlusconi al #Quirinale è un'opzione irricevibile e improponibile. - crippa5stelle : Il centrodestra vuole Berlusconi al #Quirinale? È un modo per dividere, invece di unire. Il @mov5stelle non voterà per lui. - MMArFerrari : @lucatelese Effettivamente le due cose sono correlate .. faccio meno sesso perché penso a Berlusconi al Quirinale - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Berlusconi al Quirinale? No, grazie – La nostra petizione ai parlamentari raggiunge quota 290mila firme -