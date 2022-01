Arisa e l’amore, a Verissimo la cantante fugge dalle domande di Silvia Toffanin: è finita con Vito Coppola? (Di domenica 16 gennaio 2022) Reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle, Arisa si racconta oggi pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante, ora anche campionessa di danza, parla dei suoi progetti futuri e di un presente decisamente misterioso per quanto riguarda l’amore. Alle domande della conduttrice sulla sua situazione sentimentale, l’ospite è piuttosto vaga e lascia ipotizzare una rottura con Vito Coppola. Arisa e l’amore: la cantante fa la vaga a Verissimo La brillante carriera di Arisa ha fatto tappa anche a Ballando con le stelle, dove ha sfoggiato le sue notevoli doti di ballerina oltre che di affermata cantante. L’artista ha ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle,si racconta oggi pomeriggio anel salotto di. La, ora anche campionessa di danza, parla dei suoi progetti futuri e di un presente decisamente misterioso per quanto riguarda. Alledella conduttrice sulla sua situazione sentimentale, l’ospite è piuttosto vaga e lascia ipotizzare una rottura con: lafa la vaga aLa brillante carriera diha fatto tappa anche a Ballando con le stelle, dove ha sfoggiato le sue notevoli doti di ballerina oltre che di affermata. L’artista ha ...

