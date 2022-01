WWE | L’apparizione di Lita è stata decisa all’ultimo minuto

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’ultima puntata di SmackDown abbiamo assistito al ritorno della Hall of Famer,, che ha confermato la propria partecipazione alla Royal Rumble femminile, dichiarando di avere ancora “un’ultima battaglia” dentro di lei. In seguito, ha avuto un diverbio molto acceso con l’attuale campionessa di SmackDown, Charlotte Flair, con uno scontro finale che ha visto prevalere proprio l’ex manager degli Hardy Boyz. Secondo PW Insider però,di. Tutto organizzato in fretta Secondo l’Insider, la decisione finale sul ritorno della wrestler a SmackDown èpresa solamente questo martedì e la federazione si è impegnata a far viaggiareil giorno stesso, in modo da farla ...