“Vai a dormire e non scassare la min***”. Katia Ricciarelli, l’insospettabile vip perde la pazienza e sbotta (Di sabato 15 gennaio 2022) Al GF Vip 6 continuano le liti e gli scontri tra i vipponi. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione è Katia Ricciarelli: Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nella Casa di Cinecittà e la soprano ha messo in evidenza anche il suo carattere, a tratti assai fumantino, che ha scatenato una marea di polemiche. Alcune sue esternazioni, soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico. In molti sul web hanno chiesto la sua squalifica gridando al razzismo e all’omofobia ma il Grande Fratello Vip ha optato per un richiamo generale senza dare troppo peso alle frasi della cantante. Nei giorni scorsi anche Clarissa Selassiè ha mostrato in diretta dei fogli con tutte le frasi di cattivo gusto pronunciate da Katia Ricciarelli e si è detta delusa dalla decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Al GF Vip 6 continuano le liti e gli scontri tra i vipponi. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione è: Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nella Casa di Cinecittà e la soprano ha messo in evidenza anche il suo carattere, a tratti assai fumantino, che ha scatenato una marea di polemiche. Alcune sue esternazioni, soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico. In molti sul web hanno chiesto la sua squalifica gridando al razzismo e all’omofobia ma il Grande Fratello Vip ha optato per un richiamo generale senza dare troppo peso alle frasi della cantante. Nei giorni scorsi anche Clarissa Selassiè ha mostrato in diretta dei fogli con tutte le frasi di cattivo gusto pronunciate dae si è detta delusa dalla decisione ...

