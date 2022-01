Report Iss: i non vaccinati finiscono in intensiva 38 volte di più dei vaccinati con terza dose (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tasso di ricoverati per Covid in terapia intensiva è pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con ciclo completo più dose aggiuntiva/booster: 38 volte superiore. E’ uno dei dati che emergono dal Report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Con gli ospedali sempre più in sofferenza ed una incidenza di infezioni Covid che questa settimana ha sfiorato il valore di 2000 casi per 100mila abitanti, la circolazione del virus SarsCoV2 non rallenta e l’Italia si trova attualmente in una “situazione epidemica acuta”. I dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss confermano il trend in salita della curva epidemica, mente la variante Omicron ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tasso di ricoverati per Covid in terapiaè pari a 26,7 ogni 100mila per i none a 0,7 ogni 100mila per icon ciclo completo piùaggiuntiva/booster: 38superiore. E’ uno dei dati che emergono dalesteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Con gli ospedali sempre più in sofferenza ed una incidenza di infezioni Covid che questa settimana ha sfiorato il valore di 2000 casi per 100mila abitanti, la circolazione del virus SarsCoV2 non rallenta e l’Italia si trova attualmente in una “situazione epidemica acuta”. I dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss confermano il trend in salita della curva epidemica, mente la variante Omicron ...

