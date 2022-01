Rai – “Napoli su Tagliafico, la risposta dell’Ajax” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Napoli cerca Nicolas Tagliafico, esterno sinistro di difesa dell’Ajax. Secondo Sky la trattativa con l’Ajax è complicata. Gli azzurri stanno sondando il mercato per trovare un calciatore che possa finalmente risolvere il problema dell’esterno manco. Si è parlato molto di Mandava, giocatore a scadenza di contratto che viene ancora seguito dal Napoli. Giuntoli, però, come sempre segue più piste e Tagliafico è uno degli obiettivi della società di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Sky “l’interesse del club azzurro per Tagliafico è concreto, ma trattare con l’Ajax non è semplice. Il giocatore è in scadenza con il club olandese nel 2023, a metà settimana si capirà se il discorso può essere approfondito“. Venerato: la trattativa per Tagliafico al ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilcerca Nicolas, esterno sinistro di difesa. Secondo Sky la trattativa con l’Ajax è complicata. Gli azzurri stanno sondando il mercato per trovare un calciatore che possa finalmente risolvere il problema dell’esterno manco. Si è parlato molto di Mandava, giocatore a scadenza di contratto che viene ancora seguito dal. Giuntoli, però, come sempre segue più piste eè uno degli obiettivi della società di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Sky “l’interesse del club azzurro perè concreto, ma trattare con l’Ajax non è semplice. Il giocatore è in scadenza con il club olandese nel 2023, a metà settimana si capirà se il discorso può essere approfondito“. Venerato: la trattativa peral ...

