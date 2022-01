Quirinale | Bonaccini Pd | ' non togliamo da corsa Draghi | può essere contrappeso a Berlusconi'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Egoisticamente, da presidente di Regione, dovrei dire teniamofino a fine legislatura. Ma penso sia un errore dire oggi cheè tolto dallaal. Se diamo un mandato di discutere nell'interesse del Paese non brucerei nomi e mi terrei pronti dei contrappesi a, mettendo in campo tutto ciò che serve per unire. Poi è giusto che un governo prosegua fino a fine legislatura". Lo ha detto Stefanonel suo intervento alla riunione di gruppi e Dirigenti Pd sul

"Confortato in questo anche dalle diverse valutazioni raccolte tra i colleghi " dice " ritengo che proprio il presidentepossa ben rappresentare il pluralismo dei governi locali del nostro ...La seduta dell'assemblea è convocata per il 18 gennaio: insieme alla Toscana , quella di Stefanosarà l'ultima Regione a designare i 'grandi elettori' che prenderanno parte alle votazioni ...Roma, 15 gen "Egoisticamente, da presidente di Regione, dovrei dire teniamo Draghi fino a fine legislatura. Ma penso sia un errore dire oggi che Draghi è tolto ...I parlamentari limitano incontri e contatti per ridurre i rischi. Per molti ‘bolognesi’ sarà la prima elezione di un Capo dello Stato ...