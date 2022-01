Orrori arbitrali e gaffe in serie: la Coppa d'Africa fa autogol (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - "Un piccolo torneo" lo ha definito Jurgen Klopp, stizzito perché sottrae Momo Salah, Sadio Manè Mané e Naby Keita al suo Liverpool. E di certo finora la 33ma edizione della Coppa d'Africa in svolgimento in Camerun non ha fatto proprio nulla per smentire il tecnico dei Reds. La prima settimana è stata segnata da una media di appena un gol a partita e soprattutto da episodi ai limiti del tragicomico: fischi finali anticipati, inni sbagliati, chiamate senza senso del Var ed episodi che con il calcio c'entrano poco o niente, espulsioni e risse come quella scoppiata nel finale di Gabon-Ghana. Nelle 18 gare finora disputate, 10 delle quali terminate per 1-0 e tre chiuse a reti inviolate, sono emerse scene assurde che sono risultate più divertenti del modesto spettacolo in campo. Il caso più eclatante è quello della gara tra Tunisia e Mali, finita ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - "Un piccolo torneo" lo ha definito Jurgen Klopp, stizzito perché sottrae Momo Salah, Sadio Manè Mané e Naby Keita al suo Liverpool. E di certo finora la 33ma edizione dellad'in svolgimento in Camerun non ha fatto proprio nulla per smentire il tecnico dei Reds. La prima settimana è stata segnata da una media di appena un gol a partita e soprattutto da episodi ai limiti del tragicomico: fischi finali anticipati, inni sbagliati, chiamate senza senso del Var ed episodi che con il calcio c'entrano poco o niente, espulsioni e risse come quella scoppiata nel finale di Gabon-Ghana. Nelle 18 gare finora disputate, 10 delle quali terminate per 1-0 e tre chiuse a reti inviolate, sono emerse scene assurde che sono risultate più divertenti del modesto spettacolo in campo. Il caso più eclatante è quello della gara tra Tunisia e Mali, finita ...

