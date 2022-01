Modena, professoressa in aula senza mascherina Ffp2: gli alunni escono per protesta (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli studenti di una classe in una scuola media inferiore di Modena hanno protestato contro la professoressa che si è rifiutata di indossare in classe la mascherina Ffp2 al posto di quella chirurgica. Nei giorni precedenti era stato segnalato un caso di positività al coronavirus tra gli alunni. Così i giovani studenti, di fronte al comportamento della docente, hanno deciso giovedì di abbandonare l'aula per protesta. Lei li ha ripresi col telefonino mentre uscivano e ha contattato le forze dell'ordine, ma all'intervento della Polizia Locale nell'istituto scolastico si è scoperto che la docente non aveva il Green pass rafforzato - obbligatorio per la categoria da metà dicembre - e per questa ragione nei suoi confronti è scattata una sanzione da 400 euro. ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) Gli studenti di una classe in una scuola media inferiore dihannoto contro lache si è rifiutata di indossare in classe laal posto di quella chirurgica. Nei giorni precedenti era stato segnalato un caso di positività al coronavirus tra gli. Così i giovani studenti, di fronte al comportamento della docente, hanno deciso giovedì di abbandonare l'per. Lei li ha ripresi col telefonino mentre uscivano e ha contattato le forze dell'ordine, ma all'intervento della Polizia Locale nell'istituto scolastico si è scoperto che la docente non aveva il Green pass rafforzato - obbligatorio per la categoria da metà dicembre - e per questa ragione nei suoi confronti è scattata una sanzione da 400 euro. ...

