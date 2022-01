Million Day | estrazione sabato 15 gennaio | numeri vincenti

(Di sabato 15 gennaio 2022)Day,15: ecco ie quello che sta accadendo proprio in questi minutiDay è il nuovo gioco Lottomatica che, con solo un euro, ti dà ogni giorno la possibilità di vincere 1 milione indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, compresi L'articolo proviene da Inews24.it.

MillionDay I numeridi sabato 15 gennaio 2022 mettono in palio un nuovo jackpot milionario. Il gioco finora ha realizzato il sogno di diventare milionari di ben 44 giocatori. Come si gioca ? Si scelgono 5 ...su la diretta dell' estrazione di oggi sabato 15 gennaio 2022 . MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. Questi i numeri vincenti della ...Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, ma sono stati centrati sei '5', che vincono 32.592 euro ciascuno. Estrazione SuperEnalotto di oggi 13 gennaio 2022, ecco i numeri… Leggi ...Million Day, di seguito i 5 numeri estratti relativi a sabato 15 gennaio. Il gioco a premi mette in palio massimo 1 milione di euro.