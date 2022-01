Giulio Sapelli | amarcord torinese di un vecchio comunista

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Conversare col professorsenza parlare di economia è scelta dispari per fargli raccontare una Torino che lui dice non c’è più. Per incoraggiarlo a scrivere, un giorno di questi, le memorie di quel “mondo di ieri”. Prof, da quanto manca a Torino? Da parecchio. La mia Torino non esiste più, preferisco viverla in un ricordo di struggente bellezza. Luoghi dell’anima? Il Valentino, la Gran Madre, il Lungo Po. Luogo d’infanzia? La casa di via Sant’Anselmo 18 accanto alla fabbrica Schiapparelli. Oggi quel civico non c’è più, il palazzo ospita Intesa Sanpaolo. Vissi l’infanzia al terzo piano, in un alloggio di ringhiera senza ascensore col bagno in comune. Lo dividevamo col signor Marengo, un uomo importante per me. Chi era? Un operaio di Sampierdarena. Costretto a emigrare in Francia durante il fascismo, aveva fatto il ...