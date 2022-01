GF Vip, Soleil Sorge crolla su Alex Belli e Kabir Bedi la conforta: “L’amore vince” (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna un clima di tensione al Gf vip, con l’ingresso della new-entry Delia Duran, che scombussola le dinamiche del reality e manda in crisi Soleil Sorge. La venezuelana sostiene di aver lasciato in sospeso la sua promessa di nozze con Alex Belli, perché è a conoscenza di alcuni rapporti intimi che si sarebbero verificati nella Casa tra l’ex Uomini e donne e l’attore. Il che suscita lo sconforto di Soleil, che dal suo canto intenderebbe tutelare non solo se stessa ma anche la posizione di Alex, rispetto al triangolo esploso nella Casa. A consolarla, tuttavia, ci sono i gieffini a lei più vicini e, in particolare, la new-entry Kabir Bedi la sprona a stare dalla parte della verità e a non nascondere L’amore che la vincola ad ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna un clima di tensione al Gf vip, con l’ingresso della new-entry Delia Duran, che scombussola le dinamiche del reality e manda in crisi. La venezuelana sostiene di aver lasciato in sospeso la sua promessa di nozze con, perché è a conoscenza di alcuni rapporti intimi che si sarebbero verificati nella Casa tra l’ex Uomini e donne e l’attore. Il che suscita lo sconforto di, che dal suo canto intenderebbe tutelare non solo se stessa ma anche la posizione di, rispetto al triangolo esploso nella Casa. A consolarla, tuttavia, ci sono i gieffini a lei più vicini e, in particolare, la new-entryla sprona a stare dalla parte della verità e a non nascondereche la vincola ad ...

