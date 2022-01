Doc 2-nelle tue mani | Tutto quello che non sai della fiction

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ecco qualche informazione inedita e curiosità sul medical drama che sta facendo appassionare l’intero pubblico italiano. Informazioni inedite su Doc-tue2Ha debuttato lo scorso 13 gennaio la seconda stagionenota serie Doc –tue, il progetto che vede come protagonista indiscusso Luca Argentero. Le nuove trame hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico italiano, tanto che l’esordio è partito decisamente con il botto. In questa stagione assisteremo a moltissime novità, sfide da affrontare ed intrighi sentimentali che faranno invidia allo storico concorrente Grey’s Anatomy. Il medical drama è un genere che si sta sempre più affermando nel panorama televisivo globale, soprata seguito dello scoppiopandemia di COVID-19. ...

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - cheroverthemoon : Ho iniziato Doc Nelle tue mani stanotte e, a parte che sto piangendo tantissimo già alla 3ª puntata, ma io mi doman… - antonellabonni_ : -

Ultime Notizie dalla rete : Doc nelle

Guarda in streaming su Disney+ la prima stagione della serie italiana ispirata a una storia vera "tue mani ". Ecco trama e cast. Abbonati a Disney+ a partire da 8,99 euro . Diretta da Ciro Visco e Jan Maria Michelini ,tue mani è la serie TV che porta sul piccolo schermo ...... scelti come partner dal presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti, leghista, che ... Movimenti audiovideo: la Garbo produzionimani di Maite Carpio Bulgari, Apple Tv+ su Sky Q, una ...Gianmarco Saurino, alias Lorenzo Lazzarini di Doc – Nelle tue mani, ha preso parte alla sfilata di Dsquared2 tenutasi in occasione della Milano ...8 serate su Rai 1 per seguire le vicende del dottor Fanti e del suo reparto a misura di .... Perché poche fiction hanno avuto lo stesso effetto tsunami che Doc - Nelle tue mani ha avuto sugli ascolti ...