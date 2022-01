Coppa d’Africa 2022, i soprannomi di tutte le Nazionali: le Aquile di Cartagine, i Coccodrilli del Nilo… (Di sabato 15 gennaio 2022) Le Nazionali africane di calcio si distinguono a livello internazionale grazie ai loro folkloristici soprannomi, che spesso richiamano all’universo zoologico e agli animali iconici del rispettivo Paese. La Coppa d’Africa 2022, che scatterà il 9 gennaio in Camerun, prevede la partecipazione di 24 squadre, suddivise in sei gironi: le prime due classificate e le quattro migliori terze si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Gli appassionati di calcio sono indubbiamente curiosi di sapere i soprannomi e i nomignoli delle Nazionali africane di calci. I Leoni sono più diffusi: si spazia tra “indomabili” per il Camerun, “dell’Atlante” per il Marocco, “della Teranga” per il Senegal. Tris anche per le Aquile: ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Leafricane di calcio si distinguono a livello internazionale grazie ai loro folkloristici, che spesso richiamano all’universo zoologico e agli animali iconici del rispettivo Paese. La, che scatterà il 9 gennaio in Camerun, prevede la partecipazione di 24 squadre, suddivise in sei gironi: le prime due classificate e le quattro migliori terze si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Gli appassionati di calcio sono indubbiamente curiosi di sapere ie i nomignoli delleafricane di calci. I Leoni sono più diffusi: si spazia tra “indomabili” per il Camerun, “dell’Atlante” per il Marocco, “della Teranga” per il Senegal. Tris anche per le: ...

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - Gazzetta_it : Gabon: Aubameyang e altri due giocatori negativi, ma fermati per problemi cardiaci #Covid #CoppaAfrica - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - PrinceOfXtreme : RT @Skysurfer72: Secondo #Sky (Ugolini) i Maradoni del #Napoli hanno perso 5 partite in casa per colpa della poca affluenza dovuta al Covid… - infoitsport : Coppa d'Africa: lesioni al cuore post Covid, nel Gabon si fermano Aubameyang, Lemina e Meyè - ilNapolista -

