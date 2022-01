Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt padrone, Dominik Paris leader in discesa! (Di sabato 15 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1075 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 685 3. Matthias Mayer (Austria) 592 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 524 5. Beat Feuz (Svizzera) 4476. Dominik Paris (Italia) 406 7. Alexis Pinturault (Francia) 382 8. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 349 9. Manuel Feller (Austria) 341 10. Niels Hintermann (Svizzera) 242 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Dominik Paris (Italia) 316 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 305 2. Beat Feuz (Svizzera) 305 4. Matthias Mayer (Austria) 302 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 285 6. Marco ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1075 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 685 3. Matthias Mayer (Austria) 592 4. Vincent Kriechmayr (Austria) 524 5. Beat Feuz (Svizzera) 4476.(Italia) 406 7. Alexis Pinturault (Francia) 382 8. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 349 9. Manuel Feller (Austria) 341 10. Niels Hintermann (Svizzera) 242DELDISCESA1.(Italia) 316 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 305 2. Beat Feuz (Svizzera) 305 4. Matthias Mayer (Austria) 302 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 285 6. Marco ...

